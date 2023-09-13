Инфляция в США в августе ускорилась до 3,7%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,6%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле и совпал с ожиданиями аналитиков.

Относительно предыдущего месяца общий индекс CPI в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,2% в июле, при этом более половины августовского роста обеспечило повышение цен на бензин. Базовый Core CPI прибавил в августе 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение индексов в минувшем месяце на 0,6% и 0,2% соответственно.

Цены на энергоносители в прошлом месяце понизились на 3,6% в годовом выражении после снижения на 12,5% в июле.

Цены на продукты питания поднялись на 4,3% после повышения на 4,9% месяцем ранее.

Стоимость одежды повысилась на 3,1% (рост в июле - на 3,2%), транспортных услуг - на 10,3% (9%). Подержанные автомобили упали в цене на 6,6% после снижения на 5,6%, а новые машины подорожали на 2,9% (3,5%).

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Очередное заседание Федрезерва состоится в 19-20 сентября.