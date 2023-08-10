Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов

В четверг, 10 августа, состоялась встреча заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого с азербайджанской делегацией во главе с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Главной темой переговоров стал вопрос гуманитарного разминирования Украины и помощь официального Баку в этом направлении, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования. Наш опыт очень интересен для вас. Мы говорим не только о национальных возможностях, но и о международных миссиях в которых был привлечен Азербайджан», - отметил Мардалиев в ходе встречи.

Он также указал, что Азербайджан готов оказать помощь Украине по четырем основным направлениям. Речь идет о медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате войны с Россией, реабилитации военнослужащих, оказании помощи в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.

«Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, развитие нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя», - рассказал посол.

По завершению встречи азербайджанская сторона анонсировала новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования.

«Мы будем продолжать оказывать вам всю необходимую помощь. Наш президент держит ситуацию на контроле и постоянно проводит переговоры с вашим президентом Владимиром Зеленским», - резюмировал Мардалиев.