Байден запросил у Конгресса США $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден в четверг направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине, сообщает The New York Times.
В частности, $13,1 млрд должны пойти на военную помощь Украине и на пополнение в связи с этим арсеналов Пентагона, еще $8,5 млрд на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и иным странам, затронутым ситуацией с этой страной, и $2,3 млрд на цель получить больше помощи для Киева от других доноров.
Также администрация США рассчитывает получить $12 млрд на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, $4 млрд на охрану границ.
Таким образом, общая сумма запроса достигает $40 млрд.
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