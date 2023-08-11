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11.08.2023 00:12

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден в четверг направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине, сообщает The New York Times.

В частности, $13,1 млрд должны пойти на военную помощь Украине и на пополнение в связи с этим арсеналов Пентагона, еще $8,5 млрд на экономическую, гуманитарную и прочую помощь Украине и иным странам, затронутым ситуацией с этой страной, и $2,3 млрд на цель получить больше помощи для Киева от других доноров.

Также администрация США рассчитывает получить $12 млрд на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, $4 млрд на охрану границ.

Таким образом, общая сумма запроса достигает $40 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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