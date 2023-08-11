В Тегеране сообщают о размораживании более $10 млрд в Южной Корее и Ираке в рамках сделки между Ираном и США

Иран добился размораживания своих активов на сумму более чем в $10 млрд, блокированных в Южной Корее и Ираке из-за санкций США, сообщает в четверг ИРНА со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, речь идет о $6 млрд иранских активов в Южной Корее и "значительной сумме", находящейся в Торговом банке Ирака. При этом агентство отмечает, что активы в Южной Корее уже переведены в евро в одном из банков Швейцарии и в соответствии с достигнутым соглашением готовы к перемещению в Центральный банк Катара.
Собеседник агентства также отметил, что финансовая составляющая стала частью сделки, которая подразумевает и обмен заключенными между Ираном и США. Он подтвердил, что находившиеся в заключении в Иране граждане с двойными (иранским и американским) гражданствами уже находятся "вне тюрьмы", но их не освободят до тех пор, пока не будет подтвержден перевод упомянутых средств на иранские счета.
Ранее в четверг, агентство Associated Press (АР) сообщило, что пятеро человек, имеющие и иранское, и американское гражданства, и находящиеся под стражей в Иране, переведены под домашний арест.
"Изменение меры пресечения может быть связано с обменом заключенными, которого месяцами добивался Иран, рассчитывая, в частности, и на размораживание иранских активов в несколько миллиардов долларов, замороженных в Южной Корее", - проинформировало АР.
В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с сутью дела, отметило, что "США и Иран достигли соглашения, которым предусмотрен обмен пяти заключенных американцев на несколько заключенных иранцев и возможное размораживание иранских доходов от продажи нефти на сумму $6 млрд".
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