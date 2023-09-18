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Регион 18.09.2023 16:52

Тегеран сообщает о переводе принадлежащих ему почти 6 млрд евро из Южной Кореи в Катар в рамках соглашения с США

Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин объявил, что в рамках соглашения с США более 5,7 млрд евро из иранских замороженных активов переведены на счета шести банков в Катаре, передает издание Tehran Times.

"Вчера мы получили официальное письмо от властей Катара о том, что шесть банковских счетов были активированы, и сегодня 5,573 млн евро были переведены на эти счета", - заявил Фарзин.

Разблокирование этих активов, ранее замороженных по инициативе Вашингтона в Южной Корее, было основополагающим пунктом требований, которые Иран предъявил США в ответ на запрос провести обмен пяти американских заключенных на пятерых иранских. По сообщению МИД Ирана, сам обмен состоится позже в понедельник. Деньги перевели в Катар, так как именно эта страна выступает в качестве посредника.

Ряд СМИ со ссылкой на источники ранее в сентябре сообщали, что США и Иран в соответствии с ранее достигнутым соглашением могут обменяться заключенными 18 сентября.

Ранее сообщалось, что администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд, что стало основой договоренности об обмене заключенными между двумя странами.

Администрация Байдена ранее отвергла заявления Ирана о том, что не будет никаких ограничений на использование этих средств. Решение Вашингтона подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке".

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Тэги: ИРАН, АКТИВЫ, СИТУАЦИЯ


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