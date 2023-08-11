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Бизнес и законодательство 11.08.2023 12:55

Компания Glass Vay приобрела Qaradag Shushe zavodu за 20 млн манатов, вложит в предприятие 10,5 млн манатов

Компания «Glass Vay» приобрела государственную долю в капитале ОАО «Qaradag Shushe zavodu» (Гарадагский стекольный завод).

Как сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана компания «Glass Vay» стала победителем инвестиционного конкурса по продаже 85% акций.

Согласно подписанному договору «Glass Vay» обязуется перечислить в госбюджет 20 млн манатов и для реализации инвестиционной программы в течение 2 лет вложить 10,5 млн манатов.

Инвестиционная программа предусматривает закупку нового оборудования, капитальный ремонт производственных цехов, улучшение снабжения электроэнергией, газом, строительство дороги и др.

ОАО «Qaradag Shushe zavodu» расположено в Гарадагском районе города Баку. Основная деятельность завода заключается в производстве стеклянной тары (бутылок различного размера, банок и проч.). Уставный капитал предприятия равен 35 млн 950,63 тыс. манатов, количество выпущенных акций - 17 млн 975,315 тыс. Завод был сдан в эксплуатацию в 2008 году, экологическое состоянии оценивается как удовлетворительное. Численность сотрудников – 209 человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАВОД, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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