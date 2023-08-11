Чистая прибыль компаний в Азербайджане, действующих в сфере связи, в 2022г выросла почти на 17%

Чистая прибыль компаний, действующих в сфере информации и связи в Азербайджане, за 2022 год составила 994,3 млн манатов, что на 16,7% больше показателя 2021 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате, за 2022 год валовая прибыль компаний, действующих в этой сфере, составила 1 млрд 301,7 млн манатов (+13,3%).
В целом, добавочная стоимость сформированная в этом секторе в 2022 году, составила 1 млрд 885,6 млн манатов (+14,7%).
В секторе на конец 2022 года работали 30,554 тыс. человек, средняя зарплата по составила 1,348 тыс. манат (+16,7%).
Капвложения в сектор в 2022 году составили 400 млн манатов (+2,6 раза), в том числе внутренние – 361,3 млн манатов (+2,7 раза), иностранные – 38,7 млн манатов (+2 раза).
Доходы предпринимателей, действующих в секторе, в 2022 году составили 2 млрд 755,973 млн манатов (+15,2%). Основной доход был получен от оказания услуг по мобильной связи – 1 млрд 44,244 млн манатов (+6,4%). В целом, доходы от оказания мобильных услуг обеспечили 37,9% доходов по сектору (в 2021 году – 41%).
Доходы от оказания интернет услуг в 2022 году составили 276,064 млн манатов (+10,8%), спутниковой связи – 61,496 млн манатов (-13,6%).
Р.Ахмедов
Суммарные инвестиции резидентов и нерезидентов Агдамского промпарка оцениваются свыше $100 млн
Байден запросил у Конгресса США $24 млрд для Украины
Глава МИД Азербайджана принял посла Литвы в связи с завершением дипмиссии
В Азербайджане в I полугодии число погибших в ДТП увеличилось на 15%
Турпоток в Эстонию во втором квартале вырос на 19%
На Баку в I полугодии приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с Евросоюзом
Экс-президента ЮАР Зуму отпустили из-под стражи спустя два часа после возвращения в тюрьму
Министр обороны Польши: новая дивизия приступит к несению службы на границе с Белоруссией до конца осени
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС