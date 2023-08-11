Чистая прибыль компаний в Азербайджане, действующих в сфере связи, в 2022г выросла почти на 17%

Чистая прибыль компаний, действующих в сфере информации и связи в Азербайджане, за 2022 год составила 994,3 млн манатов, что на 16,7% больше показателя 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате, за 2022 год валовая прибыль компаний, действующих в этой сфере, составила 1 млрд 301,7 млн манатов (+13,3%).

В целом, добавочная стоимость сформированная в этом секторе в 2022 году, составила 1 млрд 885,6 млн манатов (+14,7%).

В секторе на конец 2022 года работали 30,554 тыс. человек, средняя зарплата по составила 1,348 тыс. манат (+16,7%).

Капвложения в сектор в 2022 году составили 400 млн манатов (+2,6 раза), в том числе внутренние – 361,3 млн манатов (+2,7 раза), иностранные – 38,7 млн манатов (+2 раза).

Доходы предпринимателей, действующих в секторе, в 2022 году составили 2 млрд 755,973 млн манатов (+15,2%). Основной доход был получен от оказания услуг по мобильной связи – 1 млрд 44,244 млн манатов (+6,4%). В целом, доходы от оказания мобильных услуг обеспечили 37,9% доходов по сектору (в 2021 году – 41%).

Доходы от оказания интернет услуг в 2022 году составили 276,064 млн манатов (+10,8%), спутниковой связи – 61,496 млн манатов (-13,6%).

Р.Ахмедов