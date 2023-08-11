Страховщики Азербайджана в I полугодии увеличили премии в рамках «Зеленой карты» почти в 6 раз

Страховыми компаниями в Азербайджане за первое полугодие 2023 года выписано 29,516 тыс. полисов страхования в рамках системы «Зеленая карта», что в 2,4 раза больше аналогичного периода 2022 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Бюро обязательного страхования (ISB).

«За первое полугодие 2023 года оформлено 29,516 тыс. договоров страхования и по этим договорам страховщиками получены премии на сумму 7 млн 338,196 тыс. манатов (рост в 5,8 раза)», - отмечается в информации.

По данным ISB, рост числа страховых договоры обусловлен продажей с 1 января 2023 года полисов «зеленая карта» на транспортные средства, зарегистрированные в Грузии и Казахстане. В частности, за 6 месяцев текущего года на транспортные средства, зарегистрированные в Казахстане и Грузии, оформлено около 9 тыс. договоров, премии страховщиков по ним составили около 5 млн манатов. Из этих 7 тыс. договоров оформлены на транспортные средства, зарегистрированные в Казахстане, 2 тыс. – Грузии.

Непосредственно по транспортным средствам, зарегистрированным в Азербайджане, в январе-июне в рамках системы «Зеленая карта» оформлено около 21 тыс. договоров страхования (рост на 67%), по которым получены премии на 2,5 млн манатов (рост в 2 раза).

По данным ISB, с владельцами полисов «Зеленая карта» за рубежом за 6 месяцев текущего года произошло 164 ДТП (рост на 40,2%), выплаты по ним составили 550 тыс. манатов (рост в 1,9 раза). Средняя страховая выплата составила 3,309 тыс. манатов (рост на 34,2%).

За отчетный период по 29 страховым случаям (рост на 38,1%), произошедшим в Азербайджане, произведены страховые выплаты на общую сумму 59 тыс. манатов (рост на 40,5%).

Бюро обязательного страхования, являясь членом Международного совета бюро, с 2016 года выполняет функции Национального бюро международной системы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта».

Х.Насирзаде