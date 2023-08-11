Резиденты СХПП уже вложили в проекты свыше 5,3 млрд манатов, на следующем этапе вложат еще около 400 млн манатов

Компании, являющиеся резидентами Сумгайытского химпромпарка (СХПП), уже вложили свыше 5,3 млрд манатов в организацию производств, в рамках действующих проектов в последующие годы ими будет инвестировано еще 386 млн манат, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве развития экономических зон (IZIA).

По данным агентства, в настоящее время статус резидента парка имеют 37 субъектов предпринимательства, из которых 20 уже осуществляют производственную деятельность.

«Инвестиции резидентов в проекты в парке оцениваются в 5,7 млрд манатов. Из них свыше 5,3 млрд манатов уже вложено, еще 386 млн манатов будет вложено в последующие годы. В рамках проектов уже создано свыше 6,4 тыс. рабочих мест, в последующие годы планируется создание еще более 2 тыс. рабочих мест», - подчеркнули в IZIA.

До сих пор резидентами парка произведено продукции на 8,67 млрд манатов, из которых 3,12 млрд манатов или порядка 36% - отправлено на экспорт. В том числе, в первом полугодии 2023 года резидентами произведено продукции на 1,3 млрд манатов, из которых 446,3 млн манатов – отправлено на экспорт.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

Р.Ахмедов