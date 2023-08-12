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Дальнее зарубежье 12.08.2023 10:25

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16

Соединенные Штаты готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы, безусловно, открыты для обучения украинских пилотов здесь, в Соединенных Штатах", - сказал он журналистам.

При этом Кирби отметил, что в настоящее время подготовку возглавляют европейские союзники, и США готовы подключиться, если их возможности будут полностью использованы.

Он пояснил: "Это многоэтапный процесс, и мы полны решимости помочь нашим союзникам продвинуть этот процесс настолько быстро, насколько это возможно".

Сегодня ведущую роль в подготовке украинских летчиков играют Дания и Нидерланды.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПИЛОТЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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