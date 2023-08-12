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Дальнее зарубежье 12.08.2023 14:30

У берегов Йемена завершилась операция по откачке нефти с разрушающегося танкера

Операция по перекачке нефти с аварийного танкера FSO Safer, пришвартованного в Красном море у побережья Йемена, завершена, сообщает в субботу The Guardian.

Газета отмечает, что всего откачано более 1 млн баррелей нефти, это позволило избежать крупной экологической катастрофы. Группа специалистов из нескольких стран проводила работы с 25 июля.

Первоначально построенный как нефтяной танкер в 1976 году FSO Safer был переоборудован в плавучее хранилище в 1987 году и с 1988 года пришвартован в девяти километрах от полуострова Рас-Исса в Йемене для приема, хранения и отгрузки нефти, поступающей с месторождений провинции Мариб. В 2015 году из-за войны в Йемене деятельность и техническое обслуживание судна были приостановлены.

Разлив нефти с FSO Safer мог стать одной из крупнейших экологических катастроф, отмечала Международная морская организация ООН (IMO). В этом супертанкере хранилось в четыре раза больше нефти, чем высвободилось во время инцидента с Exxon Valdez в 1989 году на Аляске.

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Тэги: ЙЕМЕН, ТАНКЕР, НЕФТЬ, ОТКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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