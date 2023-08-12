У берегов Йемена завершилась операция по откачке нефти с разрушающегося танкера

Операция по перекачке нефти с аварийного танкера FSO Safer, пришвартованного в Красном море у побережья Йемена, завершена, сообщает в субботу The Guardian.
Газета отмечает, что всего откачано более 1 млн баррелей нефти, это позволило избежать крупной экологической катастрофы. Группа специалистов из нескольких стран проводила работы с 25 июля.
Первоначально построенный как нефтяной танкер в 1976 году FSO Safer был переоборудован в плавучее хранилище в 1987 году и с 1988 года пришвартован в девяти километрах от полуострова Рас-Исса в Йемене для приема, хранения и отгрузки нефти, поступающей с месторождений провинции Мариб. В 2015 году из-за войны в Йемене деятельность и техническое обслуживание судна были приостановлены.
Разлив нефти с FSO Safer мог стать одной из крупнейших экологических катастроф, отмечала Международная морская организация ООН (IMO). В этом супертанкере хранилось в четыре раза больше нефти, чем высвободилось во время инцидента с Exxon Valdez в 1989 году на Аляске.
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