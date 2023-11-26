В Аденском заливе неизвестные захватили танкер

У берегов Йемена в воскресенье неизвестные захватили танкер под либерийским флагом, связанный с Израилем, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на морскую охранную компанию Ambrey.

"В Аденском заливе нападавшие захватили танкер Central Park под либерийским флагом, которым управляет компания Zodiac Maritime", - информирует AP. Эта компания - часть Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу, отмечается в сообщении.

В Ambrey заявили, что "ВМС США участвуют в разрешении ситуации, они попросили суда держаться подальше от района", где произошел инцидент.

Со своей стороны в Zodiac Maritime назвали произошедшее с танкером "случаем пиратства". Там уточнили, что на борту - 22 члена экипажа, включая граждан России. "Судно с турецким капитаном имеет многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин", - приводит агентство выдержки из заявления управляющей компании.

Кто несет ответственность за инцидент, не сообщается.