Захваченное йеменскими повстанцами судно является британским, на борту израильтян нет - офис премьера Израиля

Грузовое судно Galaxy Leader, которое ранее захватили в Красном море йеменские повстанцы, принадлежит Британии, а в данный момент оно сдано в аренду японской компании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля.
По данным издания, судно находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара. В момент захвата оно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Израильтян на борту не было, в международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.
В офисе подчеркнули, что судно "угнали по прихоти Ирана йеменские боевики-хуситы", и что этот инцидент является "очередным актом иранского терроризма".
Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.
До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.
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