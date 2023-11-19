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19.11.2023 19:20

Захваченное йеменскими повстанцами судно является британским, на борту израильтян нет - офис премьера Израиля

Грузовое судно Galaxy Leader, которое ранее захватили в Красном море йеменские повстанцы, принадлежит Британии, а в данный момент оно сдано в аренду японской компании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля.

По данным издания, судно находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара. В момент захвата оно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Израильтян на борту не было, в международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В офисе подчеркнули, что судно "угнали по прихоти Ирана йеменские боевики-хуситы", и что этот инцидент является "очередным актом иранского терроризма".

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЙЕМЕН, СУДНО, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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