Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 75.89 +2.99 Brent 80.61 +3.19

Дальнее зарубежье 19.11.2023 19:00

Йеменские повстанцы могли захватить израильское судно Galaxy Leader

Йеменские повстанцы-хуситы, по имеющимся данным, взяли на абордаж израильское судно Galaxy Leader в Красном море, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя".

На борту находятся 22 человека.

В свою очередь издание "Гаарец" отмечает, что Израиль проверяет эту информацию. При этом на борту нет граждан Израиля.

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, ИЗРАИЛЬ, СУДНО, ЗАХВАТ


Похожие новости


Захваченное йеменскими повстанцами судно является британским, на борту израильтян нет - офис премьера Израиля Йеменские повстанцы угрожают атаковать все суда, имеющие отношения к израильским компаниям

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az