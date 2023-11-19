Йеменские повстанцы могли захватить израильское судно Galaxy Leader

Йеменские повстанцы-хуситы, по имеющимся данным, взяли на абордаж израильское судно Galaxy Leader в Красном море, сообщает в воскресенье "Аль-Арабийя".
На борту находятся 22 человека.
В свою очередь издание "Гаарец" отмечает, что Израиль проверяет эту информацию. При этом на борту нет граждан Израиля.
Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.
До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.
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