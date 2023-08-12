ИВ Сабунчинского района заплатит 728 тыс. манатов за покупку 20 автомобилей

Управление по охране Исполнительной власти Сабунчинского района Баку направит 728 тыс. манатов на покупку автомобилей. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, автомобили будут приобретены у ООО «MOROS GROUP». В целом, планируется приобрести 20 автомобилей типа хетчбэк. Автомобили должны быть поставлены управлению до 1 декабря 2023 года. Р.Ахмедов

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