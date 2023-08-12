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Инфраструктура и тендеры 12.08.2023 21:29

ИВ Сабунчинского района заплатит 728 тыс. манатов за покупку 20 автомобилей

Управление по охране Исполнительной власти Сабунчинского района Баку направит 728 тыс. манатов на покупку автомобилей.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, автомобили будут приобретены у ООО «MOROS GROUP».

В целом, планируется приобрести 20 автомобилей типа хетчбэк.

Автомобили должны быть поставлены управлению до 1 декабря 2023 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИВ, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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