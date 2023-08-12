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Регион 12.08.2023 15:47

В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30, экипаж погиб

Истребитель Су-30 ВВС России упал при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, экипаж погиб, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

"По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность", - сообщили в ЗВО.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ


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