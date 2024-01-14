Потребление газа в РФ в Единой системе газоснабжения обновило рекорд два дня подряд

Потребление газа в России в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) обновило рекорд два дня подряд. При этом новый максимум был зафиксирован в субботу, когда потребление газа со стороны производственного сектора объективно снижается.
Как сообщил "Газпром", 13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 млн куб. м газа. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 млн куб. м газа. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа).
"Продолжающийся рост потребления газа связан с усилившимися холодами. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градусов Цельсия", - отмечается в сообщении.
Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа, напоминают газовики.
Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.
Азербайджан не признает выборы в Тайване, выступает против вмешательства по внутренние дела Китая – МИД
Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран
Президент Алиев утвердил состав Оргкомитета для проведения COP29 в Азербайджане
Обильный снегопад не повлилял на работу бакинского аэропорта
В Азербайджане в 2023г пенсионные платежи населению выросли на 16%
NASA представило экспериментальный "малошумный" сверхзвуковой самолет X-59
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Рейтинг поддержки Трампа среди сторонников республиканцев вырос до рекордных 69%
Новый глава МИД Франции заверил о готовности продолжить поддержку Украины
Координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией посетит Армению и Грузию
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы