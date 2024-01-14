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ТЭК 14.01.2024 20:05

Потребление газа в РФ в Единой системе газоснабжения обновило рекорд два дня подряд

Потребление газа в России в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) обновило рекорд два дня подряд. При этом новый максимум был зафиксирован в субботу, когда потребление газа со стороны производственного сектора объективно снижается.

Как сообщил "Газпром", 13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 млн куб. м газа. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 млн куб. м газа. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа).

"Продолжающийся рост потребления газа связан с усилившимися холодами. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градусов Цельсия", - отмечается в сообщении.

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа, напоминают газовики.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, ГАЗ, ЗИМА, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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