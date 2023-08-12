Ашхабад ожидает, что до конца года состоится Совещание глав МИД стран Каспия

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выразил надежду, что до конца года будет проведено Совещание министров иностранных дел прикаспийских стран.
Об этом Мередов заявил, выступая в субботу на Международной конференции "Каспийское море - море мира и дружбы", которая проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.
"Туркменистан убежден, что сегодня главной задачей является максимальное задействование созданных механизмов сотрудничества на Каспии, отраженных в первую очередь, в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Ключевая роль в координации этой работы возложена на внешнеполитические ведомства прикаспийских государств", - сказал Мередов, выступление которое опубликовано в субботу на сайте МИД Туркменистана.
"Откровенно говоря, за пять лет, прошедших с момента принятия Конвенции, мы не можем констатировать здесь заметные результаты. Такую ситуацию нужно менять, используя имеющиеся возможности и форматы. Важнейшие договоренности, достигнутые главами государств, должны быть полностью реализованы", подчеркнул глава туркменского МИД.
В этой связи Мередов напомнил, что "в нынешнем году по инициативе Российской Федерации планировалось проведение Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств".
"Туркменистан своевременно позитивно отреагировал на эту инициативу, всецело поддержал ее. К сожалению, Совещание до сих пор не состоялось. Надеемся, что до конца года оно будет проведено", - сказал Мередов.
"Считаем необходимым рассмотреть на вышеуказанной встрече, в первую очередь, вопросы, связанные с практическим осуществлением положений Конвенции о правовом статусе Каспия и остальных пятисторонних документов, принятых прикаспийскими странами", - добавил глава туркменского МИД.
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