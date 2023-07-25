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ТЭК 25.07.2023 11:00

Туркменистан готов к продолжению обсуждений по реализации проекта Транскаспийского трубопровода

Туркменистан убежден, что каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства Транскаспийского газопровода, не существует, сообщает МИД республики.

"В последнее время в ряде международных СМИ стали появляться комментарии, касающиеся возможностей реализации проекта поставок туркменского природного газа в западном направлении. Речь идет о строительстве газопровода по дну Каспийского моря с целью транспортировки туркменского "голубого топлива" на европейские рынки (Транскаспийский трубопровод)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"Туркменистан убежден, что каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства Транскаспийского газопровода не существует", - отмечает МИД Туркменистана,

В ведомстве убеждены, что, "напротив, Транскаспийский трубопровод является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения, способным внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии, обеспечить долгосрочный и бесперебойный доступ к источникам сырья для европейских потребителей, при соблюдении очевидных выгод и интересов транзитной стороны".

"Исходя из этого, Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД также отмечает, что "идея строительства Транскаспийского газопровода, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась нашей страной не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве важнейшей составной части диверсификации энергетических потоков как ключевого условия глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров". С чем, по данным министерства, согласны все потенциальные участники проекта.

В ведомстве добавили, что, "опираясь на прочную международно-правовую базу, Туркменистан прилагал усилия для создания необходимых политических, финансовых, организационных условий, которые бы позволили перевести идею строительства Транскаспийского трубопровода в практическую плоскость".

Там отмечают, что "с этой целью были сформированы механизмы трехстороннего партнерства между Туркменистаном, Азербайджаном и Европейским Союзом в составе руководителей соответствующих энергетических ведомств".

Транскаспийский газопровод был включен Евросоюзом в список перспективных проектов.

"В целом, взаимодействие по строительству Транскаспийского трубопровода продвигалось последовательно и практически, получая политическую и функциональную международную поддержку", - говорится в сообщении.

"Международно-правовая обоснованность проекта также не вызывает сомнений после принятия в 2018 году пятью прибрежными государствами основополагающего документа, регулирующего ключевые принципы политики на Каспии - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

"В статье 14 этого документа, в частности, говорится, что "стороны могут прокладывать кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря. Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод", - добавили в МИД республики.

Таким образом, на сегодняшний день строительство Транскаспийского трубопровода непосредственно связано с разграничением дна между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, подчеркивается в сообщении.

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает маловероятной реализацию проекта строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана, пока не будет ясности с источниками финансирования. Ранее он подчеркивал, что газопровод не является проектом Азербайджана - роль страны исключительно транзитная.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, МИД, КАСПИЙ, ГАЗОПРОВОД


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