Беларусь передала Азербайджану флаг Игр стран СНГ

Беларусь передала эстафету Игр стран СНГ Азербайджану, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ.

Церемония передачи флага Содружества прошла в воскресенье в "Минск-Арене".

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко вручил флаг СНГ вице-премьеру Азербайджана Шахину Мустафаеву во время церемонии закрытия II Игр стран СНГ в Беларуси.

Как сообщалось ранее, следующие Игры стран СНГ пройдут в Гяндже в 2025 году.

Спортсмены Азербайджана на вторых Играх стран СНГ в Беларуси завоевали 62 медали (на две награды больше, чем на первых Играх в 2021 году в Казани): 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых наград.

Р.Ахмедов