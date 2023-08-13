Беларусь передала Азербайджану флаг Игр стран СНГ

Беларусь передала эстафету Игр стран СНГ Азербайджану, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ.
Церемония передачи флага Содружества прошла в воскресенье в "Минск-Арене".
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко вручил флаг СНГ вице-премьеру Азербайджана Шахину Мустафаеву во время церемонии закрытия II Игр стран СНГ в Беларуси.
Как сообщалось ранее, следующие Игры стран СНГ пройдут в Гяндже в 2025 году.
Спортсмены Азербайджана на вторых Играх стран СНГ в Беларуси завоевали 62 медали (на две награды больше, чем на первых Играх в 2021 году в Казани): 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых наград.
Р.Ахмедов
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