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Спорт 13.08.2023 21:28

Беларусь передала Азербайджану флаг Игр стран СНГ

Беларусь передала эстафету Игр стран СНГ Азербайджану, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ.

Церемония передачи флага Содружества прошла в воскресенье в "Минск-Арене".

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко вручил флаг СНГ вице-премьеру Азербайджана Шахину Мустафаеву во время церемонии закрытия II Игр стран СНГ в Беларуси.

Как сообщалось ранее, следующие Игры стран СНГ пройдут в Гяндже в 2025 году.

Спортсмены Азербайджана на вторых Играх стран СНГ в Беларуси завоевали 62 медали (на две награды больше, чем на первых Играх в 2021 году в Казани): 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых наград.

Р.Ахмедов

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Тэги: СНГ, ИГРЫ, ФЛАГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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