В Марокко температура воздуха впервые поднялась выше 50 градусов по Цельсию

Метеорологические службы Марокко в воскресенье подтвердили, что в стране на этой неделе был установлен новый температурный рекорд, сообщают франкоязычные СМИ.
Согласно их данным, в минувшую пятницу воздух прогрелся до 50,4 градуса по Цельсию на метеорологической станции в Агадире на юге Марокко. Отмечается, что впервые за историю наблюдений температура в стране поднялась выше 50 градусов.
Предыдущим национальным рекордом считался показатель в 49,9 градуса по Цельсию, зафиксированный 13 июля этого года в городе Смара.
Ранее Служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" сообщала, что июль этого года во многих частях мира стал самым жарким месяцем по средней температуре, когда-либо зарегистрированной. Температура была в среднем на 0,33 градуса по Цельсию выше, чем в июле 2019, который до этого считался рекордно жарким.
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