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Это интересно 13.08.2023 23:58

В Марокко температура воздуха впервые поднялась выше 50 градусов по Цельсию

Метеорологические службы Марокко в воскресенье подтвердили, что в стране на этой неделе был установлен новый температурный рекорд, сообщают франкоязычные СМИ.

Согласно их данным, в минувшую пятницу воздух прогрелся до 50,4 градуса по Цельсию на метеорологической станции в Агадире на юге Марокко. Отмечается, что впервые за историю наблюдений температура в стране поднялась выше 50 градусов.

Предыдущим национальным рекордом считался показатель в 49,9 градуса по Цельсию, зафиксированный 13 июля этого года в городе Смара.

Ранее Служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" сообщала, что июль этого года во многих частях мира стал самым жарким месяцем по средней температуре, когда-либо зарегистрированной. Температура была в среднем на 0,33 градуса по Цельсию выше, чем в июле 2019, который до этого считался рекордно жарким.

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Тэги: МАРОККО, ТЕМПЕРАТУРА, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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