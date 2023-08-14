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АПК 14.08.2023 12:32

Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт томатов на 2,2%, выручку - сократил на 4,8%

Азербайджан в I-ом полугодии 2023 года экспортировал 108,118 тыс. тонн томатов, что на 2,2% больше показателя января-июня 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных томатов составляет $120 млн 729,51 тыс. (спад на 4,8%).

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия: экспортировано 105,855 тыс. тонн (97,9% всего экспорта - ИФ) на сумму $116 млн 884,19 тыс. По сравнению с январем-июнем 2022 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 2,8%, в стоимостном - снизился на 4,6%.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 141,419 тыс. тонн томатов на сумму $167 млн 608,53 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2022 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 137,586 тыс. тонн на сумму $161 млн 595,58 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТОМАТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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