Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт томатов на 2,2%, выручку - сократил на 4,8%

Азербайджан в I-ом полугодии 2023 года экспортировал 108,118 тыс. тонн томатов, что на 2,2% больше показателя января-июня 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общая стоимость экспортированных томатов составляет $120 млн 729,51 тыс. (спад на 4,8%).
Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия: экспортировано 105,855 тыс. тонн (97,9% всего экспорта - ИФ) на сумму $116 млн 884,19 тыс. По сравнению с январем-июнем 2022 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 2,8%, в стоимостном - снизился на 4,6%.
В 2022 году Азербайджан экспортировал 141,419 тыс. тонн томатов на сумму $167 млн 608,53 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2022 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 137,586 тыс. тонн на сумму $161 млн 595,58 тыс.
Б.Рустамбеков
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