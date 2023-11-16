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АПК 16.11.2023 11:47

Азербайджан в январе-сентябре сохранил экспорт томатов на прошлогоднем уровне

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года экспортировал 112,071 тыс. тонн томатов, что на 0,3% меньше показателя января-сентября 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных томатов составляет $124 млн 294,8 тыс. (спад на 7,4%).

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. В январе-сентябре в Россию экспортировано 109,692 тыс. тонн (97,9% всего экспорта - ИФ) на сумму $119 млн 992,37 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении остался на прежнем уровне, в стоимостном снизился на 7,4%.

В 2022 году Азербайджан экспортировал 141,419 тыс. тонн томатов на сумму $167 млн 608,53 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2022 году также являлась Россия: 137,586 тыс. тонн на сумму $161 млн 595,58 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЭКСПОРТ, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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