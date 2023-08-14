Транспортировка нефти по БТД за 7 мес. увеличилась на 6,4%

Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-июле 2023 года составил 17 млн 615 тыс. тонн, что на 6,4% выше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе-июле 2023 года по нефтепроводу БТД прокачано 76,3% от общего объема нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам Азербайджана.
По данным ведомства, 83,5% всей нефти или 14 млн 706,3 тыс. тонн (рост на 5,5% - ИФ), транспортированной по БТД в январе-июле 2023 года, пришлось на азербайджанскую нефть.
Доля транзитной нефти из Казахстана и Туркменистана, транспортированной по БТД в январе-июле 2023 года, составила 16,5% от общего объема прокачки или 2 млн 908,7 тыс. тонн (рост на 11,3% - ИФ).
Объем прокачки нефти по трубопроводу БТД в 2022 году составил 29 млн 749,6 тыс. тонн (рост на 12,6%), в том числе транзитной нефти - 5 млн 103,9 тыс. тонн (рост на 41,8%).
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из ряда других стран региона Каспийского моря.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Акционерами BTC Co. являются: bp (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).
Н.Аббасова
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