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Макроэкономика 14.08.2023 17:47

Внешний долг Азербайджана в I полугодии сократился на 1,7%

Внешний долг Азербайджана на 1 июля 2023 года оценивается в $6 млрд 576,9 млн, что на 1,7% меньше показателя на конец 2022 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию министерства финансов, внешний долг на 1 июля текущего года равен 10% ВВП прогнозируемого на 2023 год.

В структуре внешнего долга 49,4% приходится на средства, привлеченные сроком погашения до 5 лет, 42,6% - на срок от 5 до 10 лет, 8% - на срок свыше 10 лет.

Как сообщалось ранее, по оценкам Минфина, к концу 2023 года внешний долг Азербайджана составит $6 млрд 381 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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