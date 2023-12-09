Азербайджан в 2024 году планирует снизить внешний долг до 7% ВВП - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны целью на 2024 год ставят снижение внешнего долга до 7% ВВП.

"Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга, и сейчас он составляет менее 10% нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель до 7% ВВП. Это фактически демонстрирует устойчивость экономики Азербайджана", - сказал Алиев в интервью Euronews.

Глава государства также выразил надежду на ускорение темпов экономического роста Азербайджана в 2024 году. "В то же время эти цифры на самом деле не отражают на 100 процентов экономические показатели или уровень жизни людей. Мы знаем страны с очень низким экономическим ростом, но с очень развитой экономикой. Чем больше ВВП, тем сложнее прибавить в росте, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, когда два наших соседа и двое из наших основных торговых партнеров - Россия и Иран - находятся под санкциями. Поэтому мы должны это учитывать. Но наша цель и наша стратегия до 2030 года основываются на наших собственных ресурсах, на наших собственных финансовых возможностях. А иностранные и местные инвестиции обозначают те сферы, которые обеспечат экономический рост в ближайшие годы". - подчеркнул президент.

Алиев добавил, что экономическое развитие Азербайджана обусловлено успешно проведенными реформами. "Нам удалось диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтегазового сектора. Хотя нефтегазовый сектор продолжает оставаться основной частью нашей экономики", - сказал глава государства.

А.Азизов