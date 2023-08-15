Манат подорожал к евро, подешевел к лире и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 15 августа ЦБА установил на уровне 1.8544 маната/1EUR (14 августа - 1.8592 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 августа установил на уровне 0.0176/1RUB (14 августа - 0.0170/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 15 августа ЦБА установил на уровне 0.0628 манат/1TRY (14 августа - 0.0625 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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