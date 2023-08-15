ГАТ направит 2,5 млн манатов на разработку рекламных материалов в сфере туризма и туристских продуктов

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана направит 2,5 млн манатов на разработку рекламных материалов в сфере туризма и туристских продуктов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией «ADZONE-S» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2,542 млн манатов.
Срок выполнения работ по договору – с 14 августа до 26 декабря 2023 года.
Р.Керимов
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