Netflix запускает стриминг видеоигр на телевизорах и ПК

Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, приступает к тестированию системы стриминга видеоигр на телевизорах и персональных компьютерах (ПК), говорится в пресс-релизе компании.
Сейчас функция доступна небольшому числу пользователей в Канаде и Великобритании и работает только на телевизионных устройствах, однако в течение следующих недель она также будет реализована на ПК.
Участники тестирования смогут опробовать новые возможности в двух играх: Oxenfree от Night School Studio, игровой студии Netflix, и Molehew`s Mining Adventure.
При трансляции игр по телевизору пользователи будут использовать в качестве контроллера смартфон, а облачный гейминг на ПК, через сайт Netflix, возможен с помощью клавиатуры и мыши.
Среди устройств, поддерживающих нововведение, - потоковые медиаплееры Amazon Fire TV и Chromecast от Google TV, а также телевизоры LG, Samsung Smart TV, Roku, Nvidia Shield TV и Onn от Walmart. Со временем этот список будет пополняться, отмечается в публикации Netflix.
Акции компании теряют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 45%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 31,7%.
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