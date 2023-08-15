Азербайджан и Узбекистан в 2018-2022г увеличили взаимную торговлю продукцией АПК В 5 раз

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) Узбекистана проанализировали торговлю агропродовольственной продукцией (ТН ВЭД 01-24) между Баку и Ташкентом.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные института, в 2022 году товарооборот агропродовольственной продукции между странами составил $40,8 млн, увеличившись за последние 5 лет почти в 5 раз.

В 2022 году экспорт агропродовольственных товаров Узбекистана в Азербайджан составил $35,1 млн. Основными статьями агропродовольственного экспорта Узбекистана явились табак и промышленные заменители табака, изюм, фасоль обыкновенная, арахис, грецкий орех очищенный, шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао. Агропродовольственный импорт из Азербайджана в Узбекистан в 2022 году составил $5,7 млн. В основном Узбекистан импортировал фундук, миндаль, прочие растительные жиры и масла, шоколад и продукт, содержащие какао, безалкогольные напитки, продукты для кормления животных, семена клевера и др.

В 2022 году в экспорте агропродукции Узбекистана Азербайджан занял 9-е место, в импорте – 33-е место.

По данным института, на первой встрече министров сельского хозяйства Организации тюркских государств в июле 2022 года министры сельского хозяйства Азербайджана и Узбекистана подписали «Дорожную картау» по сотрудничеству в аграрной сфере.

В «Дорожную карту» включены ключевые моменты обмена опытом между странами: аграрное страхование, цифровизация сельского хозяйства, господдержка аграрного сектора и создание совместного предприятия в области шелководства.

Тесное сотрудничество также реализуется в таких в сферах, как выращивание фундука и граната без косточек, коконов шелкопряда и хлопчатника.

В 2023 году была успешно осуществлена первая электронная перевозка сушеных и свежих фруктов из Ташкента в аэропорт Баку по системе Международных дорожных перевозок (eTIR).

«Дальнейшее плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в аграрной сфере может обогатить обе стороны ценными знаниями и передовыми практиками, способствуя повышению производительности и эффективности сельского хозяйства, что, в свою очередь, несет положительный эффект на социальное и экономическое развитие двух стран», - подчеркивают эксперты института.

Р.Ахмедов