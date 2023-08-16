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Оборона 16.08.2023 13:51

ВС Азербайджана пресекли попытку проникновения ДРГ ВС Армении, один диверсант задержан

В среду при попытке проникновения на территорию Азербайджана задержан член армянской диверсионно-разведывательный группы (ДРГ), сообщает министерство обороны Азербайджана.

«16 августа в районе 11.15 с целью проведения террористическо-диверсионной операции диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении, используя пустоты между боевыми позициями ВС Азербайджана, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, попыталась проникнуть на территорию Азербайджана», - отмечается в сообщении минобороны.

В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана провокация армянских военных при поддержке огневых средств была предотвращена.

«В результате один раненый член диверсионной группы был задержан. Остальные члены диверсионно-разведывательной группы были вынуждены отступить», - сообщает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДРГ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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