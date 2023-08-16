ВС Азербайджана пресекли попытку проникновения ДРГ ВС Армении, один диверсант задержан

В среду при попытке проникновения на территорию Азербайджана задержан член армянской диверсионно-разведывательный группы (ДРГ), сообщает министерство обороны Азербайджана.

«16 августа в районе 11.15 с целью проведения террористическо-диверсионной операции диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении, используя пустоты между боевыми позициями ВС Азербайджана, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, попыталась проникнуть на территорию Азербайджана», - отмечается в сообщении минобороны.

В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана провокация армянских военных при поддержке огневых средств была предотвращена.

«В результате один раненый член диверсионной группы был задержан. Остальные члены диверсионно-разведывательной группы были вынуждены отступить», - сообщает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков