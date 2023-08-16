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Дальнее зарубежье 16.08.2023 16:42

Экс-премьер Финляндии Стубб заявил о намерении баллотироваться на пост президента

Бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб объявил о намерении баллотироваться на пост президента на выборах в январе 2024 года.

"В нынешней мировой политической ситуации ответ очевиден: когда родина зовет, нужно идти", - заявил Стубб на пресс-конференции в среду.

Лидер Коалиционной партии, премьер-министр Петтери Орпо в понедельник сказал, что хочет, чтобы Стубб стал кандидатом в президенты от партии. По словам Орпо, правление партии единогласно приняло решение в пользу Стубба.

Стубб занимал посты премьер-министра, министра финансов и министра иностранных дел Финляндии. Он был лидером Коалиционной партии и активно поддерживал вступление Финляндии в НАТО. Будучи главой МИД осудил признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

55-летний Стубб последние несколько лет не участвовал в политической деятельности, работает в настоящее время профессором в университете ЕС во Флоренции (Италия).

Из видных политиков о намерении баллотироваться в президенты ранее заявили глава Банка Финляндии Олли Рен, бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и спикер парламента, лидер партии "Истинные финны" Юси Халла-ахо.

Президентские выборы в Финляндии состоятся 28 января 2024 года, возможный второй тур - 11 февраля. Президент избирается сроком на шесть лет. Согласно Конституции, нынешний глава государства Саули Ниинистё больше не сможет баллотироваться на выборах.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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