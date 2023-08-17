Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до 4%, планирует новое повышение в сентябре

Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4% годовых, по итогам заседания в четверг.
Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки обновил максимум с 2008 года.
Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена еще раз в сентябре по причине по-прежнему высокой инфляции в Норвегии, говорится в сообщении центробанка.
"Дальнейшая траектория ключевой процентной ставки будет зависеть от ситуации в экономике. Если она будет развиваться так, как мы ожидаем, ставка в сентябре будет повышена", - отмечается в сообщении.
Согласно июньскому прогнозу регулятора, уровень ставки в 4,25% станет пиковым.
Курс норвежской кроны относительно евро повысился на 0,3% к 12:31, увеличившись до 11,5095 кроны за евро.
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