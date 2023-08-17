Азербайджан сократил в I полугодии экспорт шоколада на 6%, импорт - на 4%

Азербайджан в I-ом полугодии 2023 года импортировал 9,115 тыс. тонн шоколада, что на 3,9% меньше показателя января-июня 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Стоимость импортированного в страну шоколада оценивается в $28 млн 78,6 тыс. (рост на 4,1%).
Основным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия: 5,184 тыс. тонн (спад на 22,4%) на сумму $12 млн. 727,22 тыс. (спад на 23%). В целом, на РФ пришлось 56,9% импорта шоколада в Азербайджан за январь-июнь 2023 года.
Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина: 1,067 тыс. тонн на сумму $2 млн 841,99 тыс.
В тоже время Азербайджан в январе-июне 2023 года экспортировал 1,78 тыс. тонн шоколада (спад на 5,7%) на $4 млн 616,74 тыс. (рост на 0,3%). При этом экспорт в Россию составил 239,08 тонн (рост на 2%) на $697,33 тыс. (рост на 23,8%).
Б.Рустамбеков
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