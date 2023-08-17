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Дальнее зарубежье 17.08.2023 16:00

Украина до октября не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии – Стефанишина

Киев до октября 2023 года не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейской комиссии, но обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, так как мы говорим об основоположных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столбов фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами", - сказала Стефанишина в ходе мероприятия "Как выглядит путь Украины в ЕС" в четверг в Киеве.

В то же время, она отметила, что до октября Украина обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов. "И будем надеяться, что откроем двери для политического решения", - подчеркнула вице-премьер.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, РЕКОМЕНДАЦИИ


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