Украина до октября не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии – Стефанишина

Киев до октября 2023 года не выполнит на 100% все семь рекомендаций Европейской комиссии, но обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, так как мы говорим об основоположных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столбов фундаментальных демократических реформ… Это изменения, которые будут вводиться годами", - сказала Стефанишина в ходе мероприятия "Как выглядит путь Украины в ЕС" в четверг в Киеве.

В то же время, она отметила, что до октября Украина обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов. "И будем надеяться, что откроем двери для политического решения", - подчеркнула вице-премьер.