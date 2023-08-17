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Это интересно 17.08.2023 16:48

Госслужба по антимонопольной политике обеспечила за 7 мес. возврат потребителям почти 217 тыс. манатов

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана обеспечила в январе-июле 2023 года возврат предпринимателями средств потребителям на общую сумму 216,878 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Службу, в течение 7 месяцев ею было рассмотрено 4 109 обращений граждан, из которых 1 463 обращения - удовлетворено. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось на 21,9%, число удовлетворенных обращений выросло на 9,8%.

В целом, гражданам возвращено средств в размере 216,878 тыс. манатов, а также возмещен ущерб на сумму 36,501 тыс. манатов.

В Службе также сообщили, что на основании обращений граждан в отношении 8 физических лиц применены штрафы, в отношении 38 юридических лиц (на основании составленных протоколов и собранных материалов) - направлены обращения в судебные органы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЛУЖБА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗАЩИТА

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