Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

СНГ 17.08.2023 23:45

Лукашенко заявил, что еще не принял решения об участии в президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще не принял решение, пойдет ли на следующие президентские выборы.

"Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Президент рассказал, что сейчас у него много других дел, ему надо "выстоять" и "выдержать" и "не вляпаться в какую-нибудь историю".

"Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого", - признался Лукашенко.

Он заявил, что еще не обсуждал тему будущих президентских выборов в Беларуси со своими детьми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ВЫБОРЫ, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО


Похожие новости


Азербайджанские парламентарии будут мониторить выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси Данные экзит-поллов могут отличаться от итоговых результатов выборов президента Белоруссии - социолог Представители Милли Меджлиса будут наблюдать за выборами президента Беларуси Наблюдатели ОБСЕ часто опираются на непроверенные сведения – глава ЦИК Беларуси Азербайджанский наблюдатель положительно оценил итоги парламентских выборов в Беларуси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az