Лукашенко заявил, что еще не принял решения об участии в президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще не принял решение, пойдет ли на следующие президентские выборы.

"Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Президент рассказал, что сейчас у него много других дел, ему надо "выстоять" и "выдержать" и "не вляпаться в какую-нибудь историю".

"Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого", - признался Лукашенко.

Он заявил, что еще не обсуждал тему будущих президентских выборов в Беларуси со своими детьми.