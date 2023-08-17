Лукашенко заявил, что еще не принял решения об участии в президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще не принял решение, пойдет ли на следующие президентские выборы.
"Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Президент рассказал, что сейчас у него много других дел, ему надо "выстоять" и "выдержать" и "не вляпаться в какую-нибудь историю".
"Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого", - признался Лукашенко.
Он заявил, что еще не обсуждал тему будущих президентских выборов в Беларуси со своими детьми.
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