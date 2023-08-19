Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе

Исполнительная власть Хачмазского района направит свыше 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в районе. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Topxana Layihe Inshaat» стоимость контракта составит 1 млн 557,6 тыс. манатов. Срок выполнения работ – в течение 60 рабочих дней после подписания контракта. Р.Керимов

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