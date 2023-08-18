Китай предпринимает шаги для сдерживания ослабления юаня - FT

Власти Китая принимают меры для сдерживания ослабления юаня после выхода серии слабых статданных по экономике КНР, пишет газета Financial Times.
Трейдеры и аналитики отмечают, что давление на юань усилилось после неожиданного снижения Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Во вторник эта ставка была уменьшена до 2,5% годовых с 2,65%.
Трейдеры отмечают, что государственные банки КНР после этого начали покупать юани и продавать доллары на рынке, чтобы замедлить темпы ослабления китайской нацвалюты.
В пятницу НБК установил справочный курс на уровне 7,2006 юаня/$1. Рыночный курс может отклоняться от справочного не более чем на 2% в ту или иную сторону в течение сессии. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали, что справочный курс на 18 августа составит 7,3047 юаня/$1.
Расхождение между установленным НБК справочным курсом и ожиданиями рынка является максимальным с 2018 года, отмечает FT.
Такая ситуация показывает, что скорость ослабления юаня, вызванного, в частности, оттоком средств инвесторов из юаневых облигаций и с фондового рынка, не устраивает китайский ЦБ.
"В идеале НБК хотел бы снижать ставки, не провоцируя при этом ослабления юаня, однако это невозможно, учитывая то, насколько сильным сейчас является доллар и насколько высоки ставки в США", - отмечает главный экономист по Китаю Goldman Sachs Хуэй Шань.
С начала текущего года юань подешевел более чем на 5% в паре с долларом США.
По словам одного из источников FT, трейдеры ждут падения курса юаня ниже отметки в 7,3274 юаня/$1, зафиксированной в октябре прошлого года на пике ковидных ограничений в Китае.
В пятницу курс составляет 7,2870 юаня/$1 по сравнению с 7,2814 юаня/$1 накануне.
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