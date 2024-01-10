Народный банк Китая нацелен на расширение глобального присутствия юаня

Народный банк Китая будет содействовать интернационализации юаня, предотвращать системные риски и создавать благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду, заявил представитель китайского ЦБ Ли Бинь в интервью агентству "Синьхуа".

По его словам, Китай намерен совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.

По словам Ли Биня, цель состоит в том, чтобы неуклонно и упорядоченно содействовать всесторонней институциональной открытости финансового рынка, обогащать инструментарий хеджирования рисков, создавать более дружественную и удобную среду для инвестирования и финансирования.

В январе-ноябре 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней ($6,76 трлн), увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.