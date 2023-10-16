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Финансы 16.10.2023 12:35

ЦБ Китая влил 789 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, сохранил ставку 2,5% годовых

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 289 млрд юаней. Это максимальный показатель с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 106 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,8% годовых. Ставка по этим операциям была понижена в августе на 10 б.п.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых.

Очередное решение относительно этой ставки будет принято 20 октября.

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Тэги: КИТАЙ, ЦЕНТРОБАНК, ФИНСИСТЕМА, ЛИКВИДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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