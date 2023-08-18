Алиев пригласил Рахмона посетить Азербайджан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего таджикского коллегу Имомали Рахмона посетить Баку с государственным визитом.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», данное приглашение Алиев озвучио в пятницу, принимая верительные грамоты нового посла Таджикистана Ильхома Абдурахмона.

В информации на сайте главы государства отмечается, что Алиев подчеркнул, что имеет большое число инициатив по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, логистики и других областях. По его словам, партнерские отношения между Азербайджаном и Таджикистаном укрепляются.

Кроме того, Алиев отметил важность сотрудничества между регионами Азербайджана и Таджикистана, и создания прямых связей между городами.

Абдурахмон, в свою очередь, подчеркнул, что открытие прямых авиарейсов между Баку и Душанбе станет значимым подспорьем развитию сотрудничества в сфере туризма.

Б.Рустамбеков