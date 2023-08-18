Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

Внешняя политика 18.08.2023 13:42

Алиев пригласил Рахмона посетить Азербайджан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего таджикского коллегу Имомали Рахмона посетить Баку с государственным визитом.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», данное приглашение Алиев озвучио в пятницу, принимая верительные грамоты нового посла Таджикистана Ильхома Абдурахмона.

В информации на сайте главы государства отмечается, что Алиев подчеркнул, что имеет большое число инициатив по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, логистики и других областях. По его словам, партнерские отношения между Азербайджаном и Таджикистаном укрепляются.

Кроме того, Алиев отметил важность сотрудничества между регионами Азербайджана и Таджикистана, и создания прямых связей между городами.

Абдурахмон, в свою очередь, подчеркнул, что открытие прямых авиарейсов между Баку и Душанбе станет значимым подспорьем развитию сотрудничества в сфере туризма.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ТАДЖИКИСТАН, ПОСОЛ


Похожие новости


Алиев прибыл с визитом в Таджикистан Алиев сменил сопредседателя от Азербайджана в МПК с Таджикистаном Алиев посетит с визитом Таджикистан Алиев анонсировал визит в 2023 году в Таджикистан Рахмон пригласил Алиева посетить с визитом Таджикистан Азербайджан и Таджикистан готовят визит президента Алиева

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az