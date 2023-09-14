Алиев прибыл в Таджикистан для участия в саммите глав Центральной Азии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с визитом в Таджикистан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Алиев примет участие в качестве почетного гостя в Пятой консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии, которая пройдет в Душанбе 14-15 сентября.
Кроме этого, президент Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч.
Р.Ахмедов
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