Алиев прибыл в Таджикистан для участия в саммите глав Центральной Азии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с визитом в Таджикистан, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Алиев примет участие в качестве почетного гостя в Пятой консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии, которая пройдет в Душанбе 14-15 сентября. Кроме этого, президент Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч. Р.Ахмедов

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