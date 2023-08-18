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Внешняя политика 18.08.2023 15:24

В Баку заявили, что ждут ощутимых результатов от переговоров с Ереваном

В Баку ждут ощутимых результатов от переговоров с Ереваном и выполнения Арменией взятых на себя обязательств, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Амирбеков в интервью китайскому телеканалу «Феникс» сказал, что в настоящее время переговоры между Баку и Ереваном идут намного лучше, чем полгода назад.

Представитель президента Азербайджана выразил удовлетворение активизацией в мае переговоров как на уровне глав государств, так и на уровне министров иностранных дел. В то же время он добавил, что в Баку ожидают «ощутимых результатов» от этих переговоров.

Амирбеков отметил, что в Азербайджане увидели некоторые признаки прогресса на переговорах, обратив внимание на важность для Баку заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, что «позволяет нам верить, что мы не так далеко от достижения базового соглашения».

Представитель президента Азербайджана заявил, что Баку ждет от Еревана также выполнения взятых на себя обязательств. «Мы ожидаем выполнения Арменией всех взятых на себя обязательств. В первую очередь, они должны завершить вывод своих вооруженных сил (ВС) с суверенной территории Азербайджана, потому что даже сегодня, спустя два с половиной года после подписания соглашения о прекращении огня, 10 тысяч человек личного состава ВС Армении все еще незаконно находятся в Карабахском регионе Азербайджана», - подчеркнул Амирбеков, добавив, что, чем скорее армянские военные полностью покинут территорию Азербайджана, тем больше шансов на завершение переговоров по подписанию мирного договора в относительно короткий промежуток времени.

Р.Керимов

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Тэги: АМИРБЕКОВ, АРМЕНИЯ, МИР, ПЕРЕГОВОРЫ


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