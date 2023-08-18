В Баку заявили, что ждут ощутимых результатов от переговоров с Ереваном

В Баку ждут ощутимых результатов от переговоров с Ереваном и выполнения Арменией взятых на себя обязательств, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Амирбеков в интервью китайскому телеканалу «Феникс» сказал, что в настоящее время переговоры между Баку и Ереваном идут намного лучше, чем полгода назад.
Представитель президента Азербайджана выразил удовлетворение активизацией в мае переговоров как на уровне глав государств, так и на уровне министров иностранных дел. В то же время он добавил, что в Баку ожидают «ощутимых результатов» от этих переговоров.
Амирбеков отметил, что в Азербайджане увидели некоторые признаки прогресса на переговорах, обратив внимание на важность для Баку заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, что «позволяет нам верить, что мы не так далеко от достижения базового соглашения».
Представитель президента Азербайджана заявил, что Баку ждет от Еревана также выполнения взятых на себя обязательств. «Мы ожидаем выполнения Арменией всех взятых на себя обязательств. В первую очередь, они должны завершить вывод своих вооруженных сил (ВС) с суверенной территории Азербайджана, потому что даже сегодня, спустя два с половиной года после подписания соглашения о прекращении огня, 10 тысяч человек личного состава ВС Армении все еще незаконно находятся в Карабахском регионе Азербайджана», - подчеркнул Амирбеков, добавив, что, чем скорее армянские военные полностью покинут территорию Азербайджана, тем больше шансов на завершение переговоров по подписанию мирного договора в относительно короткий промежуток времени.
Р.Керимов
Азербайджан и Турция создают региональную платформу в сфере аэронавигации
Нефть завершает неделю в минусе
Страховщики Азербайджана за 7 мес. увеличили премии на 31%, выплаты – на 17%
Азербайджан в I полугодии нарастил импорт смартфонов почти в 5 раз
В Азербайджане на ремонт школьных парт и стульев направят около 500 тыс. манатов
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
Украинские пилоты F-16 завершат обучение летом 2024г
Глава МИД Ирана встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Минобороны Британии заключило контракты на передачу Украине средств борьбы с беспилотниками, укрепление ее ПВО
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС