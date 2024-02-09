Раздувая миф об угрозе со стороны Азербайджана, Армения все еще посягает на территориальную целостность Азербайджана – Амирбеков

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью «Радио Свобода» заявил, что власти Армении не предпринимают никаких реальных действий, чтобы подтвердить отказ от территориальных претензий к Азербайджану
«Армения и Азербайджан уже достаточно взрослые и сами в состоянии решить оставшиеся проблемы между собой, и работа в данном направлении идет своим ходом», - подчеркнул Амирбеков.
Он также назвал «полным нонсенсом» недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором тот указал на территориальные претензии Азербайджана к Армении и призвал Баку вернуться к субстантивным переговорам с Ереваном.
«Обвинения в адрес Азербайджана о якобы имеющихся у нас территориальных претензиях к Армении являются не чем иным, как неудачной и бесполезной попыткой переложить вину с больной головы на здоровую. Достаточно взглянуть на нынешнюю Конституцию Армении и содержащуюся в ней ссылку на декларацию о независимости этой страны, в которой закрепляется самовольное и абсолютно нелигитимное решение о так называемом «воссоединении Армянской ССР с Нагорным Карабахом», - отметил Амирбеков.
По его словам, таких конкретных фактов очень много. «Взять хотя бы оговорки, принятые армянским парламентом в процессе ратификации вступления Армении в СНГ, ставящие под сомнение принадлежность Карабаха Азербайджану, или же многочисленные судебные иски, начатые Арменией против Азербайджана уже после окончания 44-дневной войны, документы к которым содержат неприкрытые территориальные претензии к Азербайджану. Я уже не говорю об официальном сайте МИД Армении, который по-прежнему представляет Карабахский регион Азербайджана как составную часть исторической Армении», - отметил он.
Амирбеков добавил, что Баку неоднократно доводил до армянской стороны «все наши вышеизложенные озабоченности, но, к сожалению, конкретных действий, направленных на их устранение, до сих пор ими не предпринято».
«Преднамеренное распространение нелепых слухов о надвигающейся азербайджанской угрозе, параллельно с сохранением территориальных претензий к Азербайджану, это не только плутовство, но и путь в никуда», - добавил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.
Р.Ахмедов
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