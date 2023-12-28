Баку и Ереван не так далеки от мирного соглашения, нужны действия, ориентированные на результат – Амирбеков

Баку и Ереван не так далеки от мирного соглашения, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Важно понять, что на этом решающем этапе переговоров, когда мы, судя по всему, не так уж далеки от окончательного соглашения, нам действительно нужны действия, ориентированные на результат», - заявил Амирбеков, слова которого приводит британская The Guardian.

Он отметил, что азербайджанская сторона ждет от Еревана ответа на предложения по мирному договору.

Амирбеков напомнил, что проект договора подготовлен на основе пять базовых принципов: речь идет о взаимном уважении суверенитета, территориальной целостности, и нерушимости международно признанных границ, отказе от любых территориальных претензий друг к другу, отказе от угрозы силой или ее применения, а также о делимитации азербайджано-армянской границы и открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям отметил, что в Баку хотели бы создать механизм разрешения споров между сторонами. Он пояснил, что речь идет о статье, в которой «говорилось бы о какой-то двусторонней комиссии, которую необходимо создать для устранения всех недопонимания или различий в толковании» соглашения.

Амирбеков обратил внимание на то, что связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном «имеет решающее значение для нас с точки зрения национальной безопасности», а также как альтернативный маршрут в рамках Среднего коридора.

«Мы не можем больше терять время. Спустя три года Армения даже не приступила к технико-экономическому обоснованию 42-километрового участка (проходящего через армянскую территорию – ИФ)», - заявил он.

«Конечно, мы не можем заставить Армению выполнить то, что они обязались сделать ранее, и бессмысленно предполагать, что мы вторгнемся (в Армению – ИФ), чтобы навязать этот коридор силой или чем-то подобным. Поэтому мы обратились к Ирану в качестве плана «Б» для формирования автомобильного и железнодорожного сообщения через Иран», - добавил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

По его словам, существование альтернативного маршрута «может заставить Армению осознать, как много они могут потерять», продолжая сопротивляться маршруту, который может пройти через ее территорию.

Р.Керимов