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Транспорт и связь 18.08.2023 20:37

КНР впервые перехватила первенство по тоннажу грузовых судов у Греции

Китай впервые стал крупнейшим в мире государством-судовладельцем по валовому тоннажу судов (нелинейная мера общего внутреннего объема судна), обогнав Грецию, сообщает издание China Daily со ссылкой на исследование Clarksons Research.

Согласно данным экспертов, тоннаж флота китайских судовладельцев достигает 249,2 млн. GT (показатель валовой вместимости), что составляет 15,9% мирового рынка, или около $180 млрд стоимости судов. Показатели КНР несколько выше, чем у флота греческих судовладельцев (249 млн GT), доля которого на мировом рынке составляет 15,8% и оценивается примерно в $163 млрд. Третье место занимает Япония с флотом в 181 млн GT, за ней следуют Южная Корея и США, у которых примерно по 66 млн GT.

Аналитик Clarksons Research Стивен Гордон отметил, что рост валовой вместимости флота Китая не должен вызывать удивления, учитывая огромные масштабы грузоперевозок в стране, хорошо развитую судостроительную промышленность и растущую активность финансового сектора. Объем заказов, которыми в настоящее время располагают китайские судоходные компании, почти вдвое превышает объем заказов греческих судовладельцев. Они также активно участвуют в покупке и продаже подержанных судов.

Несмотря на то что Китай вышел на первое место по валовому тоннажу, Греция по-прежнему сохраняет лидерство по дедвейту - общему весу, который может перевозить судно. В настоящее время европейская страна занимает значительную долю рынка с дедвейтом 423 млн тонн - 18% от общемирового показателя. Греческие судовладельцы также конкурентоспособны в таких секторах, как нефтяные танкеры, LNG суда и сухогрузы, уточняет эксперт.

Наблюдатели рынка отмечают, что тенденция указывает на то, что центр мирового судоходного бизнеса смещается из Европы в Азию.

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Тэги: КИТАЙ, ГРЕЦИЯ, ФЛОТ, КОЛИЧЕСТВО

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