Экс-канцлер Австрии Курц отверг обвинения в даче ложных показаний

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что выдвинутые прокуратурой страны обвинения против него являются безосновательными.
"Обвинения являются неправдой. Мы ждем, когда правда, наконец-то, выйдет на свет, и в суде обвинения признают необоснованными", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления Курца.
Ранее в пятницу прокуратура Австрии предъявила обвинения Курцу за дачу ложных показаний на слушаниях в комитете парламента в рамках правительственного расследования, касающегося так называемого "скандала на Ибице".
Ожидается, что судебный процесс по делу Курца начнется 18 октября. Судебное решение, вероятно, будет озвучено 23 октября.
В прокуратуре Австрии указали, что по данным обвинениям Курцу может грозить до трех лет тюрьмы.
Помимо экс-канцлера, обвинения предъявлены еще двум людям, один из них - бывший помощник Курца Бернхард Бонелли.
"Скандал на Ибице" разразился весной 2019 года. Тогда два издания опубликовали видеозапись, снятую на Ибице в июле 2017 года, где бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае 2019 года Штрахе ушел с поста вице-канцлера, а правительству Курца был выражен вотум недоверия.
В январе 2020 года Курц вновь стал канцлером после победы его партии на выборах, в октябре 2021 года ушел в отставку.
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