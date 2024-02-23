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Дальнее зарубежье 23.02.2024 23:39

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц приговорен к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний во время парламентского расследования предполагаемой коррупции в его правительстве, сообщает в пятницу Associated Press.

Вердикт стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца, отмечается в сообщении.

Судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний о его роли в создании холдинговой компании OeBAG. При этом прокуратура также обвиняла Курца в даче ложных показаний о его роли в назначении в руководство компании его близкого доверенного лица Томаса Шмида, однако в этом случае суд не признал экс-канцлера виновным.

Сам Курц заявил в суде, его слова, сказанные в ходе парламентского расследования, были неверно интерпретированы. В заключительном слове экс-канцлер сказал, что чувствует себя "беспомощным", потому что суд фокусируется на интерпретации его слов прокурором, а не на том, что он на самом деле имел ввиду.

Ожидается, что Курц обжалует приговор.

Компания OeBAG управляет инвестициями Австрии в частично или полностью национализированных компаниях, отмечает Associated Press.

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Тэги: АВСТРИЯ, ЭКС/КАНЦЛЕР, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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