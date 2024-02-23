Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц приговорен к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний во время парламентского расследования предполагаемой коррупции в его правительстве, сообщает в пятницу Associated Press.
Вердикт стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца, отмечается в сообщении.
Судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний о его роли в создании холдинговой компании OeBAG. При этом прокуратура также обвиняла Курца в даче ложных показаний о его роли в назначении в руководство компании его близкого доверенного лица Томаса Шмида, однако в этом случае суд не признал экс-канцлера виновным.
Сам Курц заявил в суде, его слова, сказанные в ходе парламентского расследования, были неверно интерпретированы. В заключительном слове экс-канцлер сказал, что чувствует себя "беспомощным", потому что суд фокусируется на интерпретации его слов прокурором, а не на том, что он на самом деле имел ввиду.
Ожидается, что Курц обжалует приговор.
Компания OeBAG управляет инвестициями Австрии в частично или полностью национализированных компаниях, отмечает Associated Press.
Власти Азербайджана направят 18 млн манатов на строительно-восстановительные работы в Ходжавенде и Умудлу
Власти Азербайджана направят 15,5 млн манатов на ремонт жилого комплекса в селе Малыбейли
Еврокомиссар по энергетике на следующей неделе посетит Азербайджан
ASCO разместило облигации на $50 млн
Страны ЕС в 2023г импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 45 млн евро
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы