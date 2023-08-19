Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

Дальнее зарубежье 19.08.2023 14:35

Rheinmetall AG собирается в августе начать ремонт танков Leopard на Украине, в ФРГ готовят украинских специалистов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG намерен уже августе приступить к ремонту поставленных Киеву танков Leopard - на территории Украины, заявил председатель правления компании Армин Паппергер.

"Мы начнем техническое обслуживание уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова.

Он пояснил, что первые 12 украинских специалистов, которые займутся данной задачей, проходят обучение в ФРГ, еще 12 прибудут позже.

Кроме того, он подтвердил, что концерн хотел бы как можно скорее начать выпуск танков на Украине.

"Это может произойти быстро, на Украине - достаточно хорошо оснащенных танковых заводов советских времен", - объяснил Паппергер.

По его словам, концерт хотел бы взять предприятие в аренду и собирать на одной или двух производственных линиях технику по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что Украина со временем должна сама производить вооружения, а "Запад не может постоянно оплачивать все счета".

В начале июля Паппергер заявлял, что Rheinmetall AG запустит в течение трех последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины. Он упомянул, что на заводе будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG. Компания будет управлять заводом вместе с госконцерном "Укроборонпром".

Ранее сообщалось, что станции техобслуживания военной техники немецкого производства, предназначенной для Украины, развернуты в Словакии и Румынии. Также Rheinmetall AG пытается создать в Польше центр по обслуживанию немецкой техники, направленной Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТАНКИ, РЕМОНТ, УКРАИНА


Похожие новости


Rheinmetall AG приобрел у Бельгии танки Leopard 1 для последующей передачи Украине В Украину в ближайшие недели прибудет несколько десятков танков Leopard 1 от Германии и Дании В Германии спрогнозировали время начала производства танков Panther в Украине Украинских военных начали обучать управлению танками Abrams в Германии Германия заказала 18 танков Leopard взамен отправленных на Украину США доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военных - Пентагон Германский оружейный концерн ведет переговоры о танковом заводе в Украине Канцлер Германии упрекнул союзников за позицию по поставкам танков на Украину Нидерланды обвинили Германию в отказе одобрить передачу Leopard 2 Украине Власти ФРГ одобрили поставки Украине 178 танков Leopard 1

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az