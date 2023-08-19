Rheinmetall AG собирается в августе начать ремонт танков Leopard на Украине, в ФРГ готовят украинских специалистов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG намерен уже августе приступить к ремонту поставленных Киеву танков Leopard - на территории Украины, заявил председатель правления компании Армин Паппергер.
"Мы начнем техническое обслуживание уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова.
Он пояснил, что первые 12 украинских специалистов, которые займутся данной задачей, проходят обучение в ФРГ, еще 12 прибудут позже.
Кроме того, он подтвердил, что концерн хотел бы как можно скорее начать выпуск танков на Украине.
"Это может произойти быстро, на Украине - достаточно хорошо оснащенных танковых заводов советских времен", - объяснил Паппергер.
По его словам, концерт хотел бы взять предприятие в аренду и собирать на одной или двух производственных линиях технику по стандартам НАТО. Он подчеркнул, что Украина со временем должна сама производить вооружения, а "Запад не может постоянно оплачивать все счета".
В начале июля Паппергер заявлял, что Rheinmetall AG запустит в течение трех последующих месяцев завод по производству бронетехники на западе Украины. Он упомянул, что на заводе будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs, разработанные Rheinmetall AG. Компания будет управлять заводом вместе с госконцерном "Укроборонпром".
Ранее сообщалось, что станции техобслуживания военной техники немецкого производства, предназначенной для Украины, развернуты в Словакии и Румынии. Также Rheinmetall AG пытается создать в Польше центр по обслуживанию немецкой техники, направленной Украине.
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